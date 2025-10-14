Администрация Ростова-на-Дону расторгнет договор с арендатором парка им. города Плевен

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил о решении расторгнуть договор аренды с компанией, которая управляла парком имени города Плевен. Причиной стали многочисленные нарушения со стороны арендатора, включая самовольное строительство и повреждение зеленых насаждений. Об этом глава сообщил в своем телеграм-канале.
По словам Александра Скрябина, состояние парка долгое время вызывало нарекания у жителей Советского района.
— Арендатор нанес вред зеленым насаждениям и внешнему облику памятника советско-болгарской дружбы, загромоздил историческую площадь аттракционами, самовольно возвел торговые объекты, — сказано в сообщении.
Решение было принято после неоднократных безуспешных попыток достичь соглашения с арендатором о дальнейшем развитии территории.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!