Администрация Ростова-на-Дону расторгнет договор с арендатором парка им. города Плевен

Договор аренды парка Плевен в Ростове расторгнут из-за нарушений.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил о решении расторгнуть договор аренды с компанией, которая управляла парком имени города Плевен. Причиной стали многочисленные нарушения со стороны арендатора, включая самовольное строительство и повреждение зеленых насаждений. Об этом глава сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Александра Скрябина, состояние парка долгое время вызывало нарекания у жителей Советского района.

— Арендатор нанес вред зеленым насаждениям и внешнему облику памятника советско-болгарской дружбы, загромоздил историческую площадь аттракционами, самовольно возвел торговые объекты, — сказано в сообщении.

Решение было принято после неоднократных безуспешных попыток достичь соглашения с арендатором о дальнейшем развитии территории.

