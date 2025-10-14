Администрация Ростова-на-Дону расторгнет договор с арендатором парка им. города Плевен

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил о решении расторгнуть договор аренды с компанией, которая управляла парком имени города Плевен. Причиной стали многочисленные нарушения со стороны арендатора, включая самовольное строительство и повреждение зеленых насаждений. Об этом глава сообщил в своем телеграм-канале.