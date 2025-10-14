Российские ретейлеры начали продажи мобильного планшета HUAWEI «3-в-1» с ИИ

Это особенно важно для тех, кто работает в графических редакторах с изображениями. Еще одно преимущество экрана — забота о зрении. По данным Китайского национального института стандартизации, индекс усталости глаз у пользователей PaperMatte на 34% ниже, а мозговая усталость снижена на 14% по сравнению с использованием планшетов предыдущего поколения. Устройство получило сертификат SGS защиты от усталости глаз профессионального уровня версии 2.1. При длительной работе с планшетом глаза действительно устают меньше.