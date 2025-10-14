Ричмонд
В ряде домов Вахитовского района Казани сутки не будет воды

В Вахитовском районе Казани в связи с подключением вновь проложенного участка водопровода на ул. Касаткина не будет холодной воды с 09:00 21 октября до 09:00 22 октября. Как сообщила пресс-служба казанского водоканала, отключение коснется следующих адресов:

— Пушкина, 86,

— Касаткина, 11а, 15, 15а, 17, 19, 20, 20а, 25,

— Театральная, 13, 13а.

Отмечается, что жители могут заказать автоцистерны с водой. Заявки принимают по телефону: +7 (843)231−62−60.