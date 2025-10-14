Операционный блок улучшили в больнице в Новопавловске Ставропольского края

«Если говорить о планах этого года, то уже завершен капремонт на 14 объектах здравоохранения. До конца года планируем завершить работы еще на 13. Реализация проекта способствует созданию условий для профилактической медицины, ранней диагностики заболеваний и своевременного начала лечения, что особенно важно для сельской местности», — сообщил министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.