Операционный блок улучшили в больнице в Новопавловске Ставропольского края

Капитальный ремонт операционного блока завершили в Кировской районной больнице в городе Новопавловске Ставропольского края. Это стало возможно в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном правительстве.
Рабочие заменили системы водо-, электроснабжения и отопления. Также они отремонтировали полы, стены и потолки. В учреждении появились новые оконные проемы, двери, лифт и пожарная сигнализация. В дальнейшем в больнице отремонтируют первый блок хирургии и терапии.
«Если говорить о планах этого года, то уже завершен капремонт на 14 объектах здравоохранения. До конца года планируем завершить работы еще на 13. Реализация проекта способствует созданию условий для профилактической медицины, ранней диагностики заболеваний и своевременного начала лечения, что особенно важно для сельской местности», — сообщил министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.