Кадровые центры Поморья трудоустроили более 700 предпенсионеров

Кадровые центры Архангельской области с начала года помогли 704 соискателям старше 50 лет найти работу. Подобная поддержка оказывается гражданам в ходе реализации нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда, занятости и социального развития.
Всего в кадровые центры обратились около 1500 предпенсионеров. Наиболее востребованными для них стали вакансии в строительстве, сфере продаж, клининговых услуг, безопасности, общественного питания, экономики и финансов, а также в области энергетики и ЖКХ. Как отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Скубенко, в кадровых центрах предоставляются госуслуги, направленные на помощь в трудоустройстве и социальной адаптации людей предпенсионного возраста.
«Помимо предложения актуальных вакансий, это и обучение новой профессии, и повышение квалификации, и открытие собственного дела — в том числе с предоставлением финансовой помощи на старте. Кроме того, при необходимости оказывается психологическая поддержка и проводится профориентация для выявления профессиональных способностей», — пояснил Игорь Скубенко.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.