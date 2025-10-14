Кадровые центры Поморья трудоустроили более 700 предпенсионеров

Всего в кадровые центры обратились около 1500 предпенсионеров. Наиболее востребованными для них стали вакансии в строительстве, сфере продаж, клининговых услуг, безопасности, общественного питания, экономики и финансов, а также в области энергетики и ЖКХ. Как отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Скубенко, в кадровых центрах предоставляются госуслуги, направленные на помощь в трудоустройстве и социальной адаптации людей предпенсионного возраста.