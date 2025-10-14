В Красноярске подготовили план благоустройства набережной реки Качи

Концепцию благоустройства левобережной набережной реки Качи от Юдинского моста до улицы Вейнбаума разработали в Красноярске. Работы проведут в следующем году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Благоустройство этой части выполнят в едином стиле с уже обновленными участками общественного пространства. На территории обустроят сквер с выставочным пространством в районе улицы Перенсона и зону скандинавского сада, смотровые площадки и прогулочную зону вдоль реки.
Как и на других участках, там сделают пешеходную и велосипедную дорожки. В центральной части набережной появятся два настила на сваях для удобства передвижения под низкими мостами. Вдоль реки сделают современную систему наружного освещения и установят барные столики на смотровых площадках. Также дополнительно территорию озеленят.
«Благоустройство левого берега Качи — очередной этап большого проекта по преображению всей территории набережной, который мы постепенно реализуем с 2020 года. При разработке концепции проектировщики постарались учесть потребности разных категорий горожан. Здесь будет комфортно и любителям активного отдыха, и тем, кто выберет спокойные прогулки по обновленной набережной», — рассказал руководитель администрации Центрального района города Максим Орешников.
Решение о благоустройстве набережной Качи было принято по итогам голосования жителей в этом году. Идею преобразить это пространство поддержали почти 16 тыс. человек.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.