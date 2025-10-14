Власти рассказали о прокладке газопровода к домам в Балтийске

Газовые трубы тянут к жилым домам Балтийска — это распределительные газопроводы, которые затем подойдут прямо к домам жителей округа. Об этом рассказали в министерстве строительстве и ЖКХ региона.
Сейчас работы ведут на улицах Подгорной и Серебровской, на Русской набережной прокладка 1 км труб завершена. Также закончили работы у 33 Судоремонтного завода.
Власти отмечают, что в этом году жители Балтийского округа смогут подать заявки на подключение по программе догазификации.
Сейчас выполняется постепенное заполнение газопровода и выход на рабочее давление. Предстоит заполнить более 100 км трубопровода от Черепаново до Балтийска и далее по округу.