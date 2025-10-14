В Ростове-на-Дону стартовали соревнования по спортивной гимнастике

Сегодня, 14 октября, в Ростове-на-Дону стартовало первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по спортивной гимнастике. Проведение подобных мероприятий соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Соревнования проходят на базе муниципальной спортивной школы олимпийского резерва № 2. Возрастные группы участников — юниорки 14−15 лет и девушки 12−13 лет.
«На протяжении четырех дней за победу будут бороться порядка 70 спортсменок из семи субъектов страны — Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Дагестан и Донецкой Народной Республики», — рассказал замминистра по физической культуре и спорту Ростовской области Василий Логинов.
Отметим, что в регионе спортивной гимнастикой занимаются более 4 тыс. человек. На Олимпийских играх, начиная с 1976 года, донские гимнасты завоевали 18 медалей, шесть из которых — золотые. В состав сборной команды России по спортивной гимнастике по разным возрастам включены три донских спортсмена.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.