В Ростове-на-Дону стартовали соревнования по спортивной гимнастике

Отметим, что в регионе спортивной гимнастикой занимаются более 4 тыс. человек. На Олимпийских играх, начиная с 1976 года, донские гимнасты завоевали 18 медалей, шесть из которых — золотые. В состав сборной команды России по спортивной гимнастике по разным возрастам включены три донских спортсмена.