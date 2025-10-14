Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 15 октября 2025

Жителям Октябрьского района придется побыть без света целый день с 9 до 18 часов. В Ленинском районе электричество отключат по многим адресам ночью всего на два часа, а вот на улице Муравьева с 9:00 до 17:00. В Правобережном и Свердловском районах свет будут отключать в разные промежутки времени в течение дня. Например, с временными неудобствами столкнутся те, кто живет в домах на улицах Петрова, Фрунзе, Горького, Гагарина, Сурнова, Софьи Перовской и других.