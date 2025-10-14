Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 15 октября 2025

Свет частично отключат во всех районах Иркутска 15 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 15 октября 2025 года коснется Свердловского, Правобережного, Октябрьского и Ленинского районов. Как сообщается в телеграм-канале «Свет38», это связано с проведением плановых работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 15 октября 2025.

Жителям Октябрьского района придется побыть без света целый день с 9 до 18 часов. В Ленинском районе электричество отключат по многим адресам ночью всего на два часа, а вот на улице Муравьева с 9:00 до 17:00. В Правобережном и Свердловском районах свет будут отключать в разные промежутки времени в течение дня. Например, с временными неудобствами столкнутся те, кто живет в домах на улицах Петрова, Фрунзе, Горького, Гагарина, Сурнова, Софьи Перовской и других.

Более подробная информация о том, где пройдет отключение света в Иркутске 15 октября 2025, представлена в фотокарточках ниже.

Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38».