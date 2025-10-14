В РЭУ открыли R&D Центр по созданию инновационных технологий производства продуктов

«Созданный на базе Плехановского университета R&D Центр пищевых технологий призван стать катализатором для трансфера передовых разработок и востребованных предприятиями технологий в реальный сектор экономики. Его уникальность — в комплексном стратегическом подходе: там будут не только готовить высококвалифицированных специалистов, но и формировать междисциплинарную модель подготовки кадров для биоэкономики России, ориентированную на максимально эффективное использование ресурсов. Образовательные программы будут интегрированы с научными исследованиями и практическими проектами, обеспечивая студентам глубокие знания и практические навыки, необходимые для успешной карьеры в области биотехнологий», — приводятся в сообщении слова замглавы Минобрнауки РФ Андрея Омельчука.