36 светофоров обновят в разных районах Петербурга до конца ноября

Десятки регулировщиков модернизируют в Северной столице.

Источник: Комтранс

Сегодня на перекрестках Васильевского острова в Петербурге установили четыре обновленных светофора. Еще 36 регулировщиков модернизируют в разных районах до конца ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

— Специалисты заменили светофорные колонки, заменили оборудование, обустроили занижение бордюрного камня для удобного проезда с детскими колясками и для перемещения маломобильных горожан, а также провели замену подземной трубной канализации и кабельной продукции, — рассказали в ведомстве.

Цель этих работ — приведение светофоров в соответствие с современным стандартом и создание комфортной зоны. Все они регулируют движение в составе Автоматизированной системы управления дорожным движением Петербурга.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о новой электричке между Финляндским вокзалом и Сестрорецком. Пассажиры уже успели оценить удобства современных вагонов, а теперь им предложили выбрать для транспорта название. Среди предложений прозвучали весьма любопытные.