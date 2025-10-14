В больнице Копейска Челябинской области появился новый рентген-аппарат

Новый цифровой рентгеновский аппарат установили в поликлинике городской больницы № 1 Копейска в Челябинской области. Это повышает доступность и качество оказания медицинской помощи, что соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Новый рентген оснащен лифтом. Это особенно удобно для пациентов пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Установленные на приборе система визуализации и программное обеспечение помогают получить качественное изображение при минимальной дозовой нагрузке. Благодаря этому повышается эффективность работы, сокращается время ожидания результатов и улучшается качество диагностики.
Сейчас в среднем в день на приборе выполняют около 30 исследований. Он установлен по адресу: улица Гастелло, 1а.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.