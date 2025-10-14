«Деньги и адекватность начальника»: омичи назвали главные факторы выбора работы

«Ключевыми факторами выбора работы для омичей являются высокий уровень оплаты труда (60%), адекватность начальства (34%) и стабильность компании (32%). Каждый четвертый в топ-3 факторов назвал перспективы карьерного роста (25%), комфортную психологическую атмосферу (24%) и удобство расположения места работы (21%). Возможность развиваться в профессиональном плане важна каждому пятому омичу, об важности интересных задач заявили 13% респондентов. Для 11% горожан в приоритете эффективные системы управления, для 8% — компенсационный пакет. Реже респонденты выбирали такие факторы, как наличие обучения (5%), имидж компании (4%) или корпоративная культура (2%)», — говорится в отчете аналитиков компании.