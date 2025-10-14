«Деньги и адекватность начальника»: омичи назвали главные факторы выбора работы

На первом месте деньги, а на втором — адекватность начальника. Таких ключевых факторов при поиске работы придерживаются жители Омска и области, выяснил сервис по поиску работы SuperJob.
«Ключевыми факторами выбора работы для омичей являются высокий уровень оплаты труда (60%), адекватность начальства (34%) и стабильность компании (32%). Каждый четвертый в топ-3 факторов назвал перспективы карьерного роста (25%), комфортную психологическую атмосферу (24%) и удобство расположения места работы (21%). Возможность развиваться в профессиональном плане важна каждому пятому омичу, об важности интересных задач заявили 13% респондентов. Для 11% горожан в приоритете эффективные системы управления, для 8% — компенсационный пакет. Реже респонденты выбирали такие факторы, как наличие обучения (5%), имидж компании (4%) или корпоративная культура (2%)», — говорится в отчете аналитиков компании.
Интересно, что уровень заработной платы стоит на первом месте как у мужчин, так и для женщин. Однако, для омских представителей сильного пола более важна адекватность начальства. Омские женщины же чаще называли комфортную психологическую атмосферу и удобное расположение места работы.