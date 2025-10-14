Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пешеходный переход для ежей появился в лесу Сарова

Арт-объект установлен на новой тропе здоровья.

Источник: "Говорит Саров"

Пешеходный переход для ежей появился в городе Саров Нижегородской области. Неизвестные нарисовали разметку на ведущей в лес асфальтированной дорожке, а также установили дорожный знак с силуэтом ежика из мультфильма «Ежик в тумане». Кадрами креативного решения поделилось городское сообщество «Говорит Саров».

Нижегородцы по-разному отнеслись к этому арт-объекту. Некоторым местным жителям это креативное решение показалось милым, другие посчитали его напрасной тратой денег, ведь животным все равно, где переходить дорогу.

По одной из версий, арт-объект создавался с целью привлечь внимание велосипедистов, которые проезжают на большой скорости и могут не заметить на тропе маленького ежика.

Ранее сообщалось, что в нижегородском зоопарке «Лимпопо» появились паукообразные обезьяны и леопардовые черепахи.