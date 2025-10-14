Пешеходный переход для ежей появился в лесу Сарова

Пешеходный переход для ежей появился в городе Саров Нижегородской области. Неизвестные нарисовали разметку на ведущей в лес асфальтированной дорожке, а также установили дорожный знак с силуэтом ежика из мультфильма «Ежик в тумане». Кадрами креативного решения поделилось городское сообщество «Говорит Саров».
Нижегородцы по-разному отнеслись к этому арт-объекту. Некоторым местным жителям это креативное решение показалось милым, другие посчитали его напрасной тратой денег, ведь животным все равно, где переходить дорогу.
По одной из версий, арт-объект создавался с целью привлечь внимание велосипедистов, которые проезжают на большой скорости и могут не заметить на тропе маленького ежика.
