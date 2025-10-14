Разработан метод превращения изношенных шин в нанотрубки

Как отмечают исследователи, ежегодно на свалки попадает более 1,2 млрд изношенных шин, которые почти не разлагаются и редко утилизируются в силу особенностей структуры и химического состава вулканизированной резины. Как правило, выброшенные скопления резины измельчаются и используются в качестве наполнителя для различных покрытий, или же сжигаются в печах на электростанциях и предприятиях по производству цемента и бумаги.