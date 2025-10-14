За четыре сезона на конкурс «Знаешь? Научи!» прислали более 10 тысяч видео

Количество видеороликов, которые школьники отправили в рамках четырех сезонов конкурса «Знаешь? Научи!», превысило 10 тыс., сообщили в АНО «Национальные приоритеты». Конкурс позволяет учащимся заявить о себе как о будущих молодых ученых, проявить таланты популяризаторов науки и продемонстрировать свои проекты и идеи в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Юбилейный пятый сезон конкурса стартовал в этом году 14 октября. Победителей ждут увлекательные поездки, современная техника и дополнительные баллы для абитуриентов от одного из ведущих вузов страны. Цель конкурса — популяризация научного знания и мотивация к использованию высокотехнологичных средств для воплощения творческих идей среди школьников. Участникам необходимо записать видео продолжительностью от 1 до 3 минут, разместить его на сайте научи.наука.рф. Результаты будут опубликованы 13 апреля 2026 года.
«Знаешь? Научи!» — один из ключевых проектов Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В этом году стартовал пятый сезон. За прошедшие 4 сезона школьники прислали более 10 тысяч видеороликов. Благодаря «Знаешь? Научи!» растет сообщество молодых энтузиастов, готовых делиться знаниями и вдохновлять других учиться. А еще создаются условия для реализации потенциала каждого человека и развития его талантов — это национальная цель, поставленная нашим главой государства", — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Видео должны соответствовать одной из номинаций: «Цифровой взгляд на планету: спутники и дроны», «Умные материалы в городах будущего», «Двигателестроение», «Устройство будущего: от идеи к чертежу», «Наука-история-человек» и «Инструкция по искусственному интеллекту, которую поймет каждый». Участники могут экспериментировать с выбранной тематикой, опираясь на свои научные интересы. Первый этап конкурса, прием работ, продлится до 1 марта 2026 года.
«Конкурс “Знаешь? Научи!” формирует новое поколение научных коммуникаторов. Вдохновляясь участием в нем, многие школьники начинают регулярно смотреть научно-популярные видеоролики и создавать свой собственный контент. Искренняя вовлеченность ребят дает дополнительный импульс для популяризации современной науки, а кому-то даже помогает определиться с будущей профессией. В Десятилетие науки и технологий мы делаем акцент на креативность и простоту подачи. Наука не должна быть скучной, и участники конкурса это доказывают», — прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.