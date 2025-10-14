За четыре сезона на конкурс «Знаешь? Научи!» прислали более 10 тысяч видео

Юбилейный пятый сезон конкурса стартовал в этом году 14 октября. Победителей ждут увлекательные поездки, современная техника и дополнительные баллы для абитуриентов от одного из ведущих вузов страны. Цель конкурса — популяризация научного знания и мотивация к использованию высокотехнологичных средств для воплощения творческих идей среди школьников. Участникам необходимо записать видео продолжительностью от 1 до 3 минут, разместить его на сайте научи.наука.рф. Результаты будут опубликованы 13 апреля 2026 года.