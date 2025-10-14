Кириенко рассказал о количестве участников конкурса «Это у нас семейное»

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Более 720 тысяч человек зарегистрировались для участия в конкурсе «Это у нас семейное» в 2025 году, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Во вторник прошло заседание наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное», сообщила пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».
«В прошлом (2024 — ред.) году мы очень радовались рекорду, тогда в конкурсе зарегистрировались 587 тысяч человек, а в этом сезоне еще больше — 726 тысяч человек. Конкурс давно побил все рекорды, теперь он превзошел свои собственные. Это показывает отношение россиян к семейным ценностям, говорит о том, насколько семьи дружны», — отметил Кириенко в ходе заседания, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.
Гендиректор платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказал, что по итогам дистанционного этапа конкурса до полуфиналов допущены 1523 семейные команды.
«Конечно, в год 80-летия Великой Победы мы не могли не включить задание, посвященное Великой Отечественной войне. Для молодого поколения истории дедушек и бабушек стали настоящей легендой», — сказал он.
Платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я — профессионал» и многие другие. Главным проектом платформы «Россия — страна возможностей» является конкурс управленцев «Лидеры России».