Кириенко рассказал о количестве участников конкурса «Это у нас семейное»

«В прошлом (2024 — ред.) году мы очень радовались рекорду, тогда в конкурсе зарегистрировались 587 тысяч человек, а в этом сезоне еще больше — 726 тысяч человек. Конкурс давно побил все рекорды, теперь он превзошел свои собственные. Это показывает отношение россиян к семейным ценностям, говорит о том, насколько семьи дружны», — отметил Кириенко в ходе заседания, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.