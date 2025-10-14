Более 3,5 млн школьников приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

Участниками онлайн-олимпиады «Безопасные дороги», которая проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», за три недели стали свыше 3,5 млн школьников с 1 по 9 классы. Образовательное мероприятие помогает освежить и закрепить знания правил дорожного движения, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
«Среди основных направлений работы национального проекта “Инфраструктура для жизни”, помимо создания качественных и безопасных маршрутов, — формирование культуры безопасного поведения на дорогах, в том числе среди детей. На эти цели направлена всероссийская онлайн-олимпиада “Безопасные дороги”. До 26 октября включительно ученики 1−9-х классов могут не только проверить уровень дорожной грамотности, но и углубить знания о правилах безопасного поведения на дорогах. За первые три недели в олимпиаде приняли участие более 3,5 миллиона школьников — это на 10% больше, чем годом ранее», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Среди лидеров по количеству участников — Ивановская, Белгородская и Тамбовская области. В пятерку самых активных регионов также вошли Республика Мордовия и Тульская область. Лучше всего ребята справляются с задачами «За городом» и «Поездка на автомобиле». В первом случае необходимо определить безопасное поведение при поездке на велосипеде за городом, а во втором — нужно знать, как правильно разместить ребенка на бустере или детском автокресле, пристегнуть ремень безопасности, а также выбрать безопасное направление для выхода из автомобиля.
Сложнее всего для школьников оказались задания, в которых требуется правильно ориентироваться в дорожной обстановке в парке, во дворе и на парковке жилого дома — распознать дорожные знаки для пешеходов и велосипедистов, а также правильно оценить дорожную ситуацию. С этими заданиями справились всего 7% школьников. Проверить знания ПДД можно на портале проекта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.