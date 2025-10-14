Более 3,5 млн школьников приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

Среди лидеров по количеству участников — Ивановская, Белгородская и Тамбовская области. В пятерку самых активных регионов также вошли Республика Мордовия и Тульская область. Лучше всего ребята справляются с задачами «За городом» и «Поездка на автомобиле». В первом случае необходимо определить безопасное поведение при поездке на велосипеде за городом, а во втором — нужно знать, как правильно разместить ребенка на бустере или детском автокресле, пристегнуть ремень безопасности, а также выбрать безопасное направление для выхода из автомобиля.