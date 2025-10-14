Почти 850 тысяч деревьев посадили в Алтайском крае

Участники акции «Сохраним лес» в Алтайском крае высадили 848 тыс. деревьев. Мероприятие проводится по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Акция стартовала в крае 16 сентября. Ее планировали провести в 9 лесничествах и посадить 820 тыс. деревьев. Первыми были сотрудники Шипуновского лесничества, они высадили 20 тыс. сосен на площади 10 га. Далее присоединились Тягунское, Алтайское и другие лесничества.
Поставленные планы перевыполнены. Во время акции к участию в ней присоединились еще два лесничества края. По итогу посадили почти на 30 тыс. растений больше, чем планировали. Участники акции высаживали сосны, ели, дубы и маньчжурский орех.
Центральное мероприятие акции прошло 3 октября в Белокурихинском лесничестве, недалеко от села Точильного. Там первые лица региона, сотрудники лесничества и ученики четырех школ Смоленского района посадили более 2 тыс. деревьев на месте искусственно созданного в 90-е годы соснового бора, который пострадал от пожара в 2020 году.
Финальные посадки этого сезона прошли в Ключевском и Степно-Михайловском лесничествах. Всего в этом году участниками акции стали более 600 тыс. жителей края.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.