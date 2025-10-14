Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутском зоопарке ослепший лев Гоша отмечает юбилей

По человеческим меркам зверю исполнится уже 100 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском зоопарке лев по кличке Гоша отмечает юбилей — ему совсем скоро исполнится 100 лет по человеческим меркам. Как сообщается в социальных сетях зоопарка, царь зверей болен с детства и к своим годам он ослеп.

— Однако это не мешает ему уделять внимание своей любимой Сараби, с которой у них очень тёплые отношения. Самец не отходит от нее ни на шаг, — прокомментировали сотрудники зоопарка.

В конце октября Гоше будет 20 лет, все это время он жил в зоопарке областного центра.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в местном зоосаде появился австралийский кенгуру.

Это трехлетний самец Беннета. Животное уже обустроилось на новом месте и теперь ждёт встречи с сибиряками.