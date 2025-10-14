В Иркутском зоопарке ослепший лев Гоша отмечает юбилей

В Иркутском зоопарке лев по кличке Гоша отмечает юбилей — ему совсем скоро исполнится 100 лет по человеческим меркам. Как сообщается в социальных сетях зоопарка, царь зверей болен с детства и к своим годам он ослеп.
— Однако это не мешает ему уделять внимание своей любимой Сараби, с которой у них очень тёплые отношения. Самец не отходит от нее ни на шаг, — прокомментировали сотрудники зоопарка.
В конце октября Гоше будет 20 лет, все это время он жил в зоопарке областного центра.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в местном зоосаде появился австралийский кенгуру.
Это трехлетний самец Беннета. Животное уже обустроилось на новом месте и теперь ждёт встречи с сибиряками.