«Дышите реже!»: омичей опять ждут дурные ночные запахи

Очередная непростая ночь ожидает омичей, тяжело переносящих химические запахи. Омские синоптики объявили период НМУ первой опасности в ночь с 14 на 15 октября.
«По информации ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС” с 19:00 часов 14 октября до 08:00 часов 15 октября на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении телеграм-канала «Чистый воздух. Омск».
Отметим, что к неблагоприятным метеорологическим условиям относятся: туман, слабый ветер, инверсия. Медленное рассеивание или оседание загрязняющих веществ на землю будет негативно сказываться на организме человека. НМУ первой степени опасности передается, если ожидается превышения концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1 ПДК.