«Дышите реже!»: омичей опять ждут дурные ночные запахи

Отметим, что к неблагоприятным метеорологическим условиям относятся: туман, слабый ветер, инверсия. Медленное рассеивание или оседание загрязняющих веществ на землю будет негативно сказываться на организме человека. НМУ первой степени опасности передается, если ожидается превышения концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1 ПДК.