The Telegraph: Хегсет отозвал из Техаса служащих Нацгвардии, которых высмеивали в соцсетях

«Стандарты вернулись в Министерство войны», — написал глава Пентагона в соцсети X.
Они были частью группы из 200 военнослужащих Нацгвардии, которую Техас направил в Иллинойс в рамках борьбы Дональда Трампа с преступностью в Чикаго, поясняет The Telegraph. Также они были призваны защитить сотрудников иммиграционной и таможенной служб от протестующих, поскольку Белый дом усилил меры по депортации, говорится в статье.
Военнослужащих с избыточным весом вернули в Техас после того, как американский телеканал ABC опубликовал серию снимков, на которых изображены военнослужащие с избыточным весом, прибывающие в Чикаго. На фотографиях — несколько полных мужчин, одетых в военную форму, с винтовками и спортивными сумками в руках.
Техасские войска были высмеяны в соцсетях, где критики прозвали их «шестой командой по приему пищи» (интернет-шутка, высмеивающая людей с избыточным весом, которые любят одеваться в стиле милитари и носить с собой огнестрельное оружие. — Прим. ред.) и «зелеными буфетами» («зеленый буфет» — питание по системе самообслуживания, в котором блюда в основном или исключительно растительного происхождения, то есть вегетарианские или веганские. — Прим. ред.).
Пользователи соцсетей задались вопросом, как их телосложение соответствует новому режиму физической подготовки и строгим требованиям к росту и физической форме, введенным Хегсетом.
В сентябре на встрече с 800 высокопоставленными офицерами вооруженных сил США на базе морской пехоты Куантико Хегсет пожаловался, что он устал видеть «тучных солдат» в американской армии. «Честно говоря, утомительно смотреть на боевые порядки, да и вообще на любое построение, и видеть толстых солдат. Это неприятное зрелище», — сказал тогда глава Пентагона.