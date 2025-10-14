Ричмонд
The Telegraph: Хегсет отозвал из Техаса служащих Нацгвардии, которых высмеивали в соцсетях

Министр обороны США Пит Хегсет отправил домой нескольких солдат Национальной гвардии с избыточным весом, дислоцированных в Чикаго. Как он объяснил этот шаг, рассказывает британская газета The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Стандарты вернулись в Министерство войны», — написал глава Пентагона в соцсети X.

Ранее военное ведомство Техаса объявило, что «небольшая группа» военнослужащих Национальной гвардии была заменена, поскольку они «не соответствовали» определенным стандартам.

Они были частью группы из 200 военнослужащих Нацгвардии, которую Техас направил в Иллинойс в рамках борьбы Дональда Трампа с преступностью в Чикаго, поясняет The Telegraph. Также они были призваны защитить сотрудников иммиграционной и таможенной служб от протестующих, поскольку Белый дом усилил меры по депортации, говорится в статье.

Военнослужащих с избыточным весом вернули в Техас после того, как американский телеканал ABC опубликовал серию снимков, на которых изображены военнослужащие с избыточным весом, прибывающие в Чикаго. На фотографиях — несколько полных мужчин, одетых в военную форму, с винтовками и спортивными сумками в руках.

Техасские войска были высмеяны в соцсетях, где критики прозвали их «шестой командой по приему пищи» (интернет-шутка, высмеивающая людей с избыточным весом, которые любят одеваться в стиле милитари и носить с собой огнестрельное оружие. — Прим. ред.) и «зелеными буфетами» («зеленый буфет» — питание по системе самообслуживания, в котором блюда в основном или исключительно растительного происхождения, то есть вегетарианские или веганские. — Прим. ред.).

Пользователи соцсетей задались вопросом, как их телосложение соответствует новому режиму физической подготовки и строгим требованиям к росту и физической форме, введенным Хегсетом.

В сентябре на встрече с 800 высокопоставленными офицерами вооруженных сил США на базе морской пехоты Куантико Хегсет пожаловался, что он устал видеть «тучных солдат» в американской армии. «Честно говоря, утомительно смотреть на боевые порядки, да и вообще на любое построение, и видеть толстых солдат. Это неприятное зрелище», — сказал тогда глава Пентагона.

