В башкирском селе Югамаш открыли новый медицинский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Югамаш Янаульского района Республики Башкортостан. Его возвели в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Ранее ФАП находился в здании, построенном в 1976 году, где отсутствовали водоснабжение и канализация. Новое учреждение установили в соответствии с современными требованиями и стандартами. Его оснастили всем необходимым для оказания пациентам качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала.
В здании есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для медработников, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. В ФАПе первичную медико-санитарную помощь будут получать жители села Югамаш — 163 человека.
Благодаря проекту «Цифровой ФАП» им теперь будут доступны цифровые медицинские услуги. Фельдшер сможет дистанционно открыть лист временной нетрудоспособности, выписать электронный рецепт, провести телемедицинскую консультацию с врачом и направить медицинские данные в другое учреждение на консультацию.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.