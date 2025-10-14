Самки горных горилл, возможно, проходят через менопаузу

Ученые объясняют, что ранее о таком явлении среди горных горилл могло быть неизвестно из-за сложности в проведении подобных исследований — они длятся десятилетиями. Говоря о самом выявленном механизме остановки репродуктивной активности, ученые выдвигают несколько гипотез, которые требуют проверки. Часть из них связана с возможной эволюционной ролью таких самок в популяции — они могут посвятить себя уходу за уже имеющимся потомством в группе. Другие объясняют это особенностями сексуального поведения или же вовсе случайными наследственными недугами, которые просто проявляются в более преклонном взрослом возрасте и потому не наблюдаются в остальной популяции.