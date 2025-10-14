Заместитель начальника ГУ МЧС по Ростовской области стал фигурантом уголовного дела о махинациях

Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области вместе с Главным управлением собственной безопасности МЧС России выявили махинации заместителя начальника ГУ МЧС по региону. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
Речь идет о превышении должностных полномочий при приемке строительных работ в Таганроге. Как установили оперативники, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области неправомерно подписал акты приемки фактически невыполненных работ по строительству сооружения для ГИМС. Этим подозреваемый причиненил ущерб государству на сумму свыше десяти миллионов рублей.
В итоге в отношении замначальника возбудили уголовное дело.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!