Заместитель начальника ГУ МЧС по Ростовской области стал фигурантом уголовного дела о махинациях

Речь идет о превышении должностных полномочий при приемке строительных работ в Таганроге. Как установили оперативники, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области неправомерно подписал акты приемки фактически невыполненных работ по строительству сооружения для ГИМС. Этим подозреваемый причиненил ущерб государству на сумму свыше десяти миллионов рублей.