В Кишиневе с 15 по 18 октября 2025 года на улице Николае Костин с 09:00 до 19:00 будет полностью приостановлено движение транспорта.
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. 15 октября будет перекрыт участок между улицами Ион Пеливан и Сучевица, а 17−18 октября — участок между улицами Онисифор Гибу и Ливиу Деляну.
Мэрия Кишинева призывает водителей заранее планировать свои маршруты.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Посол Молдовы в США рассказал на американском ТВ про «ужасы советско-российской оккупации»: Получается, Влад Кульминский и мы с вами жили в совершенно разных Молдавиях.
Влад Кульминский не мог не понимать, что его интервью на американском ТВ тут же станет известно жителям Молдовы (далее…).
Молдавские вузы выпадают из мировых рейтингов, молодежь уезжает на учебу за границу, а их места занимают арабы и азиаты: В заведениях процветает кумовство, должности ректоров передаются по наследству, кругом взятки.
Ни одного молдавского университета в мировых рейтингах — результат провалившихся реформ (далее…).
Выборы в Молдове прошли и фермеры тоже могут идти лесом: Почему в наших магазинах почти не осталось отечественных продуктов, а засилье импорта только нарастает.
Теперь выяснилось, что и растительное масло под местным брендом Floris произвели из украинского сырья (далее…).