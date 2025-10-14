Бдительность сотрудницы банка спасла уфимца от потери 2 миллионов

Хотя Лилия пыталась объяснить молодому человеку, что это обман, он продолжал настаивать на получении денег. Осознавая серьезность ситуации, женщина вызвала полицию. После беседы с правоохранителями парень наконец осознал, что его пытались обмануть, и отказался от снятия денег. Так благодаря оперативным действиям банковской служащей удалось предотвратить потерю почти двух миллионов рублей.