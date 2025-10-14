Ричмонд
Бдительность сотрудницы банка спасла уфимца от потери 2 миллионов

В уфимском отделении банка сохранили клиенту деньги.

Источник: Комсомольская правда

В одном из банков Уфы произошел случай, когда внимательность сотрудницы помогла сохранить клиенту крупную сумму. Молодой человек 21 года пришел в отделение, чтобы снять со своего счета два миллиона рублей. Его поведение сразу показалось сотрудникам подозрительным: он явно нервничал, постоянно отвлекался на телефон и принимал много звонков.

Сотрудница Лилия Белогузова решила выяснить, в чем дело, и в ходе разговора поняла, что на клиента давят мошенники. Они убеждали его в срочной необходимости перевести средства на «безопасный» счет.

Хотя Лилия пыталась объяснить молодому человеку, что это обман, он продолжал настаивать на получении денег. Осознавая серьезность ситуации, женщина вызвала полицию. После беседы с правоохранителями парень наконец осознал, что его пытались обмануть, и отказался от снятия денег. Так благодаря оперативным действиям банковской служащей удалось предотвратить потерю почти двух миллионов рублей.

За проявленную инициативу и профессиональные качества Лилию Белогузову пригласили в управление МВД по Уфе для вручения ведомственной награды.

