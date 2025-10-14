«Мертвые души и вакцинация “на бумаге”. Госконтроль раскрыл махинации с антиковидными вакцинами в Гомеле на более чем 190 тысяч рублей

В Гомеле суд взыскал с медиков более 185 тысяч белорусских рублей за списанные антиковидые вакцины. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Махинации с вакцинами выявила внеплановая проверка КГК в одной из поликлиник областного центра. Стало известно, что в период с января 2022-го по декабрь 2024-го в медучреждении в списки вакцинированных граждан вносили заведомо недостоверные сведения, в том числе писали о многократной вакцинации уже умерших людей. Также установили белорусов, которые подтвердили, что против коронавируса они не прививались.
Списки якобы вакцинированных передавали в процедурный кабинет, где сведения вносили в журналы, а затем передавали завотделением профилактики. После этого вакцины списывались по данным бухучета на основании ежемесячных отчетов, которые составлял завотделением профилактики, подписывала главная медсестра и утверждал главврач поликлиники.
— Данные должностные лица должным образом не осуществили контроль за расходованием соответствующих препаратов, — прокомментировали в прокуратуре.
В итоге медучреждению причинен ущерб на сумму свыше 190 тысяч рублей. Прокурор подал в суд иск, чтобы взыскать с 49 медработников ущерб в долевом порядке, в том числе с главврача и его зама, завотделения профилактики, врачей общей врачебной практики и т.д.
Суд частично удовлетворил исковые требования с учетом имущественного положения ответчиков. В итоге в пользу поликлиники взыскали сумма причиненного ущерба — более 185 тысяч рублей.
Решение вступило в законную силу.
Также контакт-центр назвал самые частые жалобы на ЖКХ в Минске.