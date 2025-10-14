«Мертвые души и вакцинация “на бумаге”. Госконтроль раскрыл махинации с антиковидными вакцинами в Гомеле на более чем 190 тысяч рублей

Махинации с вакцинами выявила внеплановая проверка КГК в одной из поликлиник областного центра. Стало известно, что в период с января 2022-го по декабрь 2024-го в медучреждении в списки вакцинированных граждан вносили заведомо недостоверные сведения, в том числе писали о многократной вакцинации уже умерших людей. Также установили белорусов, которые подтвердили, что против коронавируса они не прививались.