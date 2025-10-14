Ричмонд
На Кубани прошел фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»

Посетителей ждали спектакли и выступления по рубке шашкой.

Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость» прошел 11−12 октября в Усть-Лабинске и хуторе Аргатове. Событие соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

«В этом году программа впервые вышла за пределы привычных площадок и развернулась на территории исторической Усть-Лабинской крепости — памятника, сыгравшего ключевую роль в становлении Кубани. Фестиваль традиционно завершился финалом всероссийского конкурса аутентичной казачьей песни, в котором ежегодно участвуют сотни исполнителей со всей страны», — рассказали в пресс-службе организаторов.

Фестиваль открылся церемонией «Час славы Кубани» на центральной площади Усть-Лабинска. В рамках мероприятия прошли концерты, театральные премьеры, включая постановки, подготовленные специально для фестиваля, и выставки. На территории крепости зрителей ждали иммерсивные экскурсии, спектакли и показательные выступления по рубке шашкой. Одним из центральных событий первого дня стал крестный ход с принесением частицы мощей Сергия Радонежского из Троице-Сергиевой лавры.

Также организовали образовательную и деловую программы. Эксперты обсудили вопросы сохранения исторического наследия, поговорили о роли Усть-Лабинской крепости в развитии туризма. Отдельное внимание уделили судьбе зарубежного казачества, а также традициям казачьего костюма и музыки и их актуальности сегодня.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.