Жителей села Большетархово посетили медики Нижневартовской больницы

Специалисты Нижневартовской окружной клинической больницы приняли участие во всероссийской акции «Добро в село» и организовали выездной прием жителей села Большетархово. Акция проводится в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
В составе бригады были кардиолог, терапевт, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики и медицинская сестра. Жители смогли пройти ЭКГ, измерить давление, уровень сахара в крови, получить консультации узких специалистов.
Обследовались около 30 человек. У большинства выявили заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертонию, нарушения работы щитовидной железы. Троим пациентам с ишемической болезнью сердца назначили госпитализацию в окружную клиническую больницу. Параллельно волонтеры обучили школьников правилам сердечно-легочной реанимации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.