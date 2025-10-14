Ричмонд
Последние новости к вечеру 14 октября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 14 октября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 14 октября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 14 октября 2025 года.

Песков призвал дождаться результатов встречи Трампа и Зеленского

Источник: РИА "Новости"

Так пресс-секретарь российского президента отреагировал на информацию о том, что возможной темой обсуждения президентов США и Украины станет отправка дальнобойных ракет Tomahawk.

Российские военные заняли населенный пункт в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Центр» освободили Балаган в Донецкой Народной Республике. Также российские военные продвигаются в восточных кварталах Дмитрова (ДНР), отметили в Минобороны РФ.

Активы экс-судьи Момотова обратят в доход России

Источник: РИА "Новости"

Останкинский суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск ГП к экс-судье Верховного суда Виктору Момотову и его компаньонам Андрею и Ивану Марченко.

Глава Минпромторга предложил отложить новый утильсбор

Источник: РИА "Новости"

На этой неделе ведомство доложит свои предложения относительно отсрочки введения новых правил расчета утильсбора на легковые авто. Граждане и бизнес-объединения присылали в министерство много обращений на эту тему.

ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского*

Источник: AP 2024

Дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и его пособников из «Антивоенного комитета России», признанного в РФ нежелательным, возбудили по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов