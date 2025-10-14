Открыта регистрация на Кубок лиги КВН «Молодежь Москвы»

Юмористы могут принять участие в борьбе за Кубок лиги КВН «Молодежь Москвы». Создание возможностей для реализации потенциала каждого молодого человека соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Участвовать в мероприятии могут студенческие команды любого уровня подготовки. Заявки принимают до 29 октября на портале «Молодежь Москвы».
«Кубок лиги КВН “Молодежь Москвы” — это отличная возможность для новичков попробовать свои силы, а для опытных команд — показать, как они улучшили свои навыки за этот сезон. Победитель получит путевку на Международный фестиваль команд КВН “КиВиН-2026” в Сочи», — рассказала руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.
Первый этап — заполнение и отправка анкеты. Зарегистрировавшимся командам необходимо будет 30 октября пройти очный отбор для участия в кубке. Эта игра станет возможностью заявить о себе, попробовать свои силы на большой межвузовской сцене, а также познакомиться с редакторами, которые будут работать с коллективами в дальнейшем. Опытные команды смогут получить дополнительную игровую практику, а также подготовить свое выступление перед Международным фестивалем команд КВН в Сочи. Он является самым значимым событием для всех участников лиги КВН.
Кубок лиги КВН «Молодежь Москвы» — 2025 состоится 10 ноября в Московском молодежном центре «Планета КВН». Зрителями смогут стать все желающие, бесплатные билеты будут опубликованы на сайте.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.