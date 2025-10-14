Открыта регистрация на Кубок лиги КВН «Молодежь Москвы»

Первый этап — заполнение и отправка анкеты. Зарегистрировавшимся командам необходимо будет 30 октября пройти очный отбор для участия в кубке. Эта игра станет возможностью заявить о себе, попробовать свои силы на большой межвузовской сцене, а также познакомиться с редакторами, которые будут работать с коллективами в дальнейшем. Опытные команды смогут получить дополнительную игровую практику, а также подготовить свое выступление перед Международным фестивалем команд КВН в Сочи. Он является самым значимым событием для всех участников лиги КВН.