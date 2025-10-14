В Иркутске отремонтировали участок улицы Александра Невского

Участок улицы Александра Невского от улицы Советской до Подгорной отремонтировали в Иркутске. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Протяженность улучшенного отрезка составляет 276 м. Специалисты сняли старое полотно и уложили основание. Также они заменили бордюры, заасфальтировали тротуары и проезжую часть, засеяли газон. Помимо этого, они установили дорожные знаки, пешеходные и барьерные ограждения, уложили тактильную плитку. Еще они смонтировали светильники наружного освещения и нанесли разметку.
Напомним, что в 2022 году по нацпроекту отремонтировали другой участок улицы Александра Невского. Специалисты обновили отрезок от улицы Красных Мадьяр до 1-й Советской.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.