В Оренбурге прошел фестиваль педагогических идей

Региональный фестиваль педагогических идей прошел 30 сентября в Оренбурге на базе Педагогического колледжа им. Н. К. Калугина. Он состоялся в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Пономаревского района.
В мероприятии приняли участие более 180 педагогических работников из образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Фестиваль объединил лучших экспертов в сфере образования и управления. Специалисты представили инновационные методики развития детей, которые позволят делать занятия более увлекательными и эффективными. Также участники обсудили современные подходы к управлению образовательными учреждениями, направленные на создание комфортной и дружелюбной атмосферы как для детей, так и для их родителей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.