В Оренбурге прошел фестиваль педагогических идей

В мероприятии приняли участие более 180 педагогических работников из образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Фестиваль объединил лучших экспертов в сфере образования и управления. Специалисты представили инновационные методики развития детей, которые позволят делать занятия более увлекательными и эффективными. Также участники обсудили современные подходы к управлению образовательными учреждениями, направленные на создание комфортной и дружелюбной атмосферы как для детей, так и для их родителей.