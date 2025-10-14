В Ростове-на-Дону, где жил организатор восстания в Собиборе, откроют музей

МИД РФ напомнил, что 14 октября 1943 года произошло восстание в немецком концлагере Собибор — единственный успешный за весь период Второй мировой войны массовый побег узников гитлеровских «фабрик смерти». Восстание в Собиборе возглавил советский военнопленный, лейтенант Красной армии Александр Печерский. «Он совершил настоящий Подвиг — всего за несколько недель офицеру удалось разработать план побега, сплотить вокруг себя, казалось бы, отчаявшихся, обречённых на гибель измождённых узников и вдохновить их на бой с врагом», — отметили в МИД России.