В Ростове-на-Дону, где жил организатор восстания в Собиборе, откроют музей

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Ростове-на-Дону, где жил советский офицер Александр Печерский, организовавший восстание в лагере смерти Собибор в 1943 году, планируется открыть музей, рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Печерского Илья Васильев.
МИД РФ напомнил, что 14 октября 1943 года произошло восстание в немецком концлагере Собибор — единственный успешный за весь период Второй мировой войны массовый побег узников гитлеровских «фабрик смерти». Восстание в Собиборе возглавил советский военнопленный, лейтенант Красной армии Александр Печерский. «Он совершил настоящий Подвиг — всего за несколько недель офицеру удалось разработать план побега, сплотить вокруг себя, казалось бы, отчаявшихся, обречённых на гибель измождённых узников и вдохновить их на бой с врагом», — отметили в МИД России.
«Восстание в Собиборе не было единственным восстанием узников нацистских лагерей. Но именно оно, хотя и не сразу, а спустя десятилетия, стало символом лагерного сопротивления нацизму», — сказал Васильев.
По его словам, в первую очередь это связано с самой личностью организатора восстания Александра Ароновича Печерского. «Он мог совершить побег, но предпочел остаться, поднять восстание и попытаться освободить весь лагерь. А перед этим — отомстить нацистам, перебить эсэсовцев, атаковать оружейный склад», — сказал он.
«Эти люди не просто бежали, они ушли победителями и сохранили это самоощущение до конца жизни», — подчеркнул Васильев, добавил, что «мы по мере сил стараемся сохранять память о героях и мучениках Собибора».
«Сегодня их именами названы улицы, в том числе в Москве, снимаются художественные и документальные фильмы, проводятся посвященные им выставки, выходят книги», — сказал Васильев, добавив, что «в городе, где жил Печерский, в Ростове-на-Дону, установлен его бюст».
«Мы работаем над присвоением имён героев Собибора улицам в российских городах. В недалеких, надеюсь, планах при поддержке местных властей — открытие в Ростове-на-Дону музея героя», — заявил он.