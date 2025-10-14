Ричмонд
В Ростовской области жителей попросили до конца года переоформить «Пушкинскую карту»

Дончанам напомнили о перевыпуске «Пушкинской карты».

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2026 года у федеральной программы «Пушкинская карта» поменяется оператор. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Программа продолжает реализовываться в рамках национального проекта «Семья», но обслуживание карт переходит к новому банку.

Для бесперебойного пользования программой текущим держателям карт необходимо подать заявление на перевыпуск до 28 декабря включительно. Те, кто не успеет сделать это до конца года, смогут подать заявление с 1 января 2026 года.

Отметим, что действующие карты будут работать в обычном режиме до 31 декабря. Размер льготы сохранится. Лимит на 2026 год останется неизменным и составит 5000 рублей.

