В Ростовской области жителей попросили до конца года переоформить «Пушкинскую карту»

С 1 января 2026 года у федеральной программы «Пушкинская карта» поменяется оператор. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Программа продолжает реализовываться в рамках национального проекта «Семья», но обслуживание карт переходит к новому банку.
Для бесперебойного пользования программой текущим держателям карт необходимо подать заявление на перевыпуск до 28 декабря включительно. Те, кто не успеет сделать это до конца года, смогут подать заявление с 1 января 2026 года.
Отметим, что действующие карты будут работать в обычном режиме до 31 декабря. Размер льготы сохранится. Лимит на 2026 год останется неизменным и составит 5000 рублей.
