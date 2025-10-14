В Подмосковье две больницы получили новые рентген-аппараты

Два рентген-аппарата начали работать медучреждениях Подмосковья. Оборудование приобрели в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Технику получили поликлиника поселка Пролетарского Серпуховской больницы и психиатрическая больница № 2 им. В. И. Яковенко в муниципальном округе Чехов. В Пролетарском диагностику смогут пройти не только взрослые, но и дети. В психиатрической больнице № 2 исследования будут доступны взрослым пациентам, которые проходят стационарное лечение.
«Цифровое тяжелое медоборудование позволяет быстрее и точнее проводить диагностику различных заболеваний, что важно для установки точного диагноза и назначения эффективного лечения. На закупку и установку двух новых рентген-аппаратов, а также ремонт кабинетов было направлено более 45 миллионов рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Направление на исследование необходимо получить у лечащего врача. Запись на прием доступна на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье», через инфомат в медицинской организации, по телефону 122, на приеме у лечащего врача или через бот в Telegram.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.