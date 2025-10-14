Школьники из кузбасского города Юрга посетили медколледж

Экскурсию для школьников из города Юрга провели в Кузбасском медицинском колледже, сообщили в местной администрации. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Юные гости не только узнали о различных медицинских специальностях, но и смогли попробовать себя в роли врачей и познакомиться с современным оборудованием.
Также будущим абитуриентам подробнее рассказали о специальностях «Акушерское дело», «Лечебное дело», «Стоматология ортопедическая», «Фармация» и «Лабораторная диагностика».
«Мы надеемся, что эта экскурсия помогла ребятам сделать осознанный выбор будущей профессии и вдохновила их на новые свершения в области медицины», — отметил педагог дополнительного образования Дмитрий Шаталин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.