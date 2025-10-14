Акция «Я и моя семья — без сквернословия» проходит в Беларуси

«Язык является одной из основ культуры, важнейшим инструментом, который формирует сознание человека, его мировосприятие. Язык отражает как духовное состояние отдельного человека, так и в целом менталитет народа, его традиции, мораль, систему норм и ценностей. Сила слова велика и способна как созидать, так и разрушать», — отметили в Общественном совете по нравственности.