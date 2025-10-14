В музее Саратова откроют выставочный проект «АРТ-КОД»

Выставочный проект «АРТ-КОД» откроют в Саратовском художественном музее имени А. Н. Радищева 18 октября в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Саратовской области.
Выставка продемонстрирует около сотни произведений трех авторов: Андрея Щербакова, Сергея Гавина и Матвея Щербакова. Основные мероприятия будут проходить в Гимназическом корпусе на улице Первомайской.
«Мастера работают в разных видах изобразительного искусства… Каждый из авторов представлен избранными произведениями, которые составили основу уникальной выставки. Ее задача — показать зрителю многогранность наследия художников через их творческие поиски и особый метафорический язык. Проект демонстрирует оригинальное художественное виденье мастеров и вместе с тем является целостным высказыванием, где грани их творчества созвучны друг другу», — отметила директор музея Елена Галактионова.
По словам министра культуры региона Наталии Щелкановой, также в экспозиции будут продемонстрированы скульптурная модель, фото- и видеоматериалы, посвященные созданию памятника художнику и основателю Радищевского музея Алексею Боголюбову. Автором монумента стал скульптор Андрей Щербаков.
