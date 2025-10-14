Депутат сказал, какие сделки в Беларуси будут удостоверять два нотариуса

Удостоверение сделки двумя нотариусами могут узаконить в Беларуси, пишет БелТА.
Такая норма предлагается новым законопроектом, потупившим в Палату представителей Национального собрания.
В частности, предложено введение перспективного порядка нотариального удостоверения сделок — двумя и более нотариусами, которые осуществляют свою деятельность в разных нотариальных конторах, если участники сделки — два и более лиц.
— Это позволит каждой из сторон при невозможно приехать из разных регионов к одному нотариусу, обратиться к разным нотариусам по своему выбору, — пояснил депутат Палаты представителей Николай Маратаев.
Если сделку будут утверждать два и более нотариуса, то стороны будут подписывать сделку, используя электронную цифровую подпись.
Документ находится в подготовительной стадии к рассмотрению в первом чтении.
