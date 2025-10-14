Ричмонд
Поликлинику в Прокопьевске Кузбасса отремонтировали почти наполовину

Специалисты полностью заменили системы отопления и горячего водоснабжения, а также частично обновили электропроводку.

Ремонт в поликлинике № 2 Прокопьевской городской больницы выполнили уже на 49%, сообщили в отделе информационной политики регионального министерства здравоохранения. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Поликлиника № 2 — самое крупное амбулаторное подразделение больницы. К ней прикреплены более 36 тыс. взрослых пациентов. Ход работ в медучреждении накануне проверил губернатор региона Илья Середюк.

«В поликлинику приобретен и уже доставлен аппарат МРТ. Его здесь очень ждали. Сейчас для обследования пациенты отправляются в Новокузнецк или встают в лист ожидания в частных клиниках. После открытия в поликлинике будут работать кабинеты узких специалистов, центр амбулаторной онкологической помощи, отделение медицинской реабилитации, дневной стационар», — сообщил Илья Середюк.

Специалисты уже полностью заменили системы отопления и горячего водоснабжения, частично обновили электропроводку. На шестом и седьмом этажах они установили трассы для систем кондиционирования и вентиляции и новые оконные блоки. Также там полностью завершили отделочные работы, на первом, втором и третьем этажах продолжается оштукатуривание стен.

В поликлинике № 2 будут расположены два терапевтических отделения. Также будут подготовлены кабинеты для кардиолога, невролога, хирурга, эндокринолога и уролога. Запланирована организация физиотерапевтического отделения, отделения медицинской реабилитации, кабинета акушерки, центра амбулаторной онкологической помощи, центра здоровья, рентген-отделения, стоматологии, прививочного кабинета, лаборатории, дневного стационара и красной зоны.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.