Суд решил изъять у владельца отели «Мартон» в Калининграде

Останкинский районный суд Москвы решил изъять у владельца отели «Мартон» в Калининграде. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Генеральная прокуратура подавала иск к председателю Совета судей России Виктору Момотову и его деловому партнёру Андрею Марченко, заключённому под стражу. В доход государства изъяли 95 объектов: 44 земельных участка и 51 здание — всю сеть отелей «Мартон» на территории девяти регионов. В Калининграде гостиницы находятся в Большевистском переулке и на Московском проспекте.
По данным Генпрокуратуры, Момотов фактически выступал бенефициаром отельного бизнеса. Причём номерной фонд использовался не только для размещения гостей, но и «под содержание притонов, в том числе с несовершеннолетними проститутками».
«Прошу приобщить постановления о возбуждении уголовных дел, а также приговоры по организации проституции в сети отелей “Мартон” в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде. Среди причастных к занятиям проституцией также были выявлены и несовершеннолетние», — цитирует ТАСС прокурора.
Виктор Момотов отрицал участие в бизнесе. По его словам, несмотря на предполагаемые активы, которые оценили в девять миллиардов рублей, он за свою жизнь заработал порядка 80 миллионов, и этих денег даже не хватило на покупку квартиры в Москве. Решение суда об изъятии гостиничного имущества подлежит к немедленному исполнению.