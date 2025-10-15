Суд решил изъять у владельца отели «Мартон» в Калининграде

Виктор Момотов отрицал участие в бизнесе. По его словам, несмотря на предполагаемые активы, которые оценили в девять миллиардов рублей, он за свою жизнь заработал порядка 80 миллионов, и этих денег даже не хватило на покупку квартиры в Москве. Решение суда об изъятии гостиничного имущества подлежит к немедленному исполнению.