Появление залежей льда у экватора Марса связано с древними извержениями вулканов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Планетологи выяснили, что взрывные извержения вулканов в первые эпохи существования Марса должны были выбрасывать в атмосферу большое количество водяного пара. Его осаждение в экваториальных широтах привело к формированию залежей льда, чьи следы были недавно обнаружены при помощи российского прибора FREND на борту зонда «ЭкзоМарс-TGO», пишут ученые в статье в научном журнале Nature Communications.
«Эпизоды взрывного вулканизма происходили на Марсе в первые эпохи его существования, примерно 3−4,1 млрд лет назад, и эти катаклизмы, предположительно, сопровождались попаданием большого количества пара в холодную атмосферу Марса. Проведенные нами расчеты показывают, что всего одно крупное извержение было способно сформировать слой льда толщиной в 4,6 м в той точке, где осаждались порожденные ими выбросы пара», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа американских и итальянских планетологов под руководством профессора Университета штата Аризона (США) Аманды Кларк при поиске механизмов образования запасов льда, обнаруженных в тропических и экваториальных широтах Марса инструментами американского зонда Mars Odyssey и российско-европейского аппарата «ЭкзоМарс-TGO». Существование этих «водных оазисов», как их назвали ученые, очень сложно объяснить при помощи общепринятых теорий, описывающих эволюцию Марса.
Исследователи предположили, что эти скопления замороженной воды связаны со взрывными извержениями вулканов. Эти катаклизмы выбрасывают огромное количество пара в атмосферу: совокупная масса может достигать нескольких миллионов тонн. Взрывные извержения вулканов, предположительно, часто происходили на Марсе 3−4,1 млрд лет назад, в гесперийский и нойский периоды, в результате чего в атмосферу планеты должно было попасть огромное количество воды.
Опираясь на эту идею, ученые просчитали, как много льда могло сформироваться у экватора Марса в результате взрывных извержений щитовых вулканов Большой Сирт и Аполлинарис и последующего осаждения их выбросов на территории тех регионов, где присутствуют крупные скопления замороженной влаги. Эти расчеты показали, что даже одиночные извержения этих вулканов приводили к образованию достаточно крупных прослоек льда толщиной в несколько метров.
Также ученым удалось воспроизвести характерное распределение залежей льда в экваториальных регионах Марса и типичную концентрацию водорода в этих областях планеты, измеренную при помощи инструментов Mars Odyssey и «ЭкзоМарс-TGO». Это является дополнительным аргументом в пользу того, что значительная часть местных залежей льда имеет вулканическое происхождение, подытожили исследователи.