Социолог: белоруски в науке стремятся совмещать построение карьеры с материнством

«Молодое поколение женщин ежегодно пополняет ряды отечественной науки. Научно-образовательные мероприятия и конференции для творческой молодежи уверенно демонстрируют, что девушки делают первые шаги в науку, проявляют интерес к научному поиску и экспериментам. В целом в мире среди исследователей — треть женщин, а среди выпускников технических факультетов их 28%. А в Беларуси среди лиц, осваивающих первую ступень научно ориентированного образования (аспирантуру) по таким STEM-отраслям, как биологические и химические науки, доля женщин превышает долю мужчин и составляет 69,5% и 51,5%. Чуть меньше женщины представлены среди отечественных аспирантов в физико-математических науках (44,4%), науках о Земле (40%) и технических (38,9%)», — рассказала Алеся Соловей.