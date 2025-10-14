Социолог: белоруски в науке стремятся совмещать построение карьеры с материнством

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски в науке стремятся совмещать построение карьеры с материнством. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси Алеся Соловей.
«Молодое поколение женщин ежегодно пополняет ряды отечественной науки. Научно-образовательные мероприятия и конференции для творческой молодежи уверенно демонстрируют, что девушки делают первые шаги в науку, проявляют интерес к научному поиску и экспериментам. В целом в мире среди исследователей — треть женщин, а среди выпускников технических факультетов их 28%. А в Беларуси среди лиц, осваивающих первую ступень научно ориентированного образования (аспирантуру) по таким STEM-отраслям, как биологические и химические науки, доля женщин превышает долю мужчин и составляет 69,5% и 51,5%. Чуть меньше женщины представлены среди отечественных аспирантов в физико-математических науках (44,4%), науках о Земле (40%) и технических (38,9%)», — рассказала Алеся Соловей.
Соискательницы ученых степеней академической и вузовской науки Беларуси стремятся совмещать построение научной карьеры с выполнением семейно-бытовых и материнских обязанностей, несмотря на то, то двойная нагрузка может вызывать определенные трудности. По результатам социологического исследования 59,1% женщин не согласны с утверждением «Из-за стремления повысить свой профессиональный (научный) статус я откладываю рождение детей». Среди соискательниц, у которых пока нет детей, планируют рождение ребенка в ближайшие пять лет 42,5%.
Ежегодно с 2009 года во второй вторник октября отмечается Международный день Ады Лавлейс. Этот праздник призывает привлечь внимание к достижениям женщин в STEM-областях с целью вдохновения других женщин на карьеру в этих сферах. Он направлен на повышение роли женщин в STEM-дисциплинах, создание новых ролевых моделей женщин-ученых, вовлекающих девочек в STEM-образование, и поддержку женщин, уже работающих в науке и технологиях. -0-