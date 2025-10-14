В поселке Новоселье Ленинградской области прошел День беременных

Всероссийский день беременных отметили в «Школе для беременных» в поликлинике поселка Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Ломоносовской межрайонной больнице.
В акции приняли участие будущие родители, представители отделов ЗАГСа и социального обслуживания населения, а также врачи поликлиники — акушер-гинеколог, педиатр и клинический психолог.
На мероприятии участники узнали, как сохранить положительный эмоциональный настрой во время беременности и обезопасить себя от лишнего стресса. В ходе беседы с акушером-гинекологом Оксаной Корневой будущим мамам рассказали, как собраться в родильный дом и что с собой взять. А педиатр Анна Манаева рассказала о первом месяце жизни ребенка, дала советы по гигиене, вскармливанию и уходу за новорожденным.
Также каждой участнице акции вручили «Мамин дневник “От теста до родов”, брошюры, содержащие советы специалистов по главным аспектам беременности и описание этапов развития ребенка.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.