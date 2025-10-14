В поселке Новоселье Ленинградской области прошел День беременных

На мероприятии участники узнали, как сохранить положительный эмоциональный настрой во время беременности и обезопасить себя от лишнего стресса. В ходе беседы с акушером-гинекологом Оксаной Корневой будущим мамам рассказали, как собраться в родильный дом и что с собой взять. А педиатр Анна Манаева рассказала о первом месяце жизни ребенка, дала советы по гигиене, вскармливанию и уходу за новорожденным.