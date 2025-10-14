В селе Усть-Кулом в Коми открыли новый сквер

Помимо этого, на пространстве установили урны, скамейки и вазоны для цветов. На территории есть оригинальная скамейка в форме лодки, напоминающая об исторических занятиях жителей села — охоте и рыбалке на реке Куломъю, что в переводе означает «рыбная река».