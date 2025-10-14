В селе Усть-Кулом в Коми открыли новый сквер

Новый сквер открыли на въезде в село Усть-Кулом в Республике Коми. Его благоустроили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Усть-Куломского муниципального района.
На территории сделали пешеходные дорожки, установили ограждение и современное освещение, декоративное «Дерево Лов пу» с подсветкой и приветственные ворота с вывеской «Чолӧм». Также специалисты обустроили мостик, отреставрировали поклонный крест.
Помимо этого, на пространстве установили урны, скамейки и вазоны для цветов. На территории есть оригинальная скамейка в форме лодки, напоминающая об исторических занятиях жителей села — охоте и рыбалке на реке Куломъю, что в переводе означает «рыбная река».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.