Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Усть-Кулом в Коми открыли новый сквер

На территории сделали пешеходные дорожки, установили ограждение и современное освещение.

Новый сквер открыли на въезде в село Усть-Кулом в Республике Коми. Его благоустроили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Усть-Куломского муниципального района.

На территории сделали пешеходные дорожки, установили ограждение и современное освещение, декоративное «Дерево Лов пу» с подсветкой и приветственные ворота с вывеской «Чолӧм». Также специалисты обустроили мостик, отреставрировали поклонный крест.

Помимо этого, на пространстве установили урны, скамейки и вазоны для цветов. На территории есть оригинальная скамейка в форме лодки, напоминающая об исторических занятиях жителей села — охоте и рыбалке на реке Куломъю, что в переводе означает «рыбная река».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.