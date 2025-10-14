Белорусский космический конгресс пройдет в Минске 21−23 октября

Ожидается, что конгресс состоится на базе Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси. В числе ключевых тем — программы космических исследований, искусственный интеллект в космических технологиях, системы спутниковой связи и навигации, геосервисы и методы обработки данных дистанционного зондирования Земли, перспективные материалы и аппаратура для космоса, подготовка кадров для отрасли. Цели конгресса — укрепление международного сотрудничества, развитие партнерства, обсуждение приоритетных направлений космической деятельности. -0-