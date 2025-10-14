14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский космический конгресс пройдет в Минске 21−23 октября. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Беларуси Иван Буча, передает корреспондент БЕЛТА.
«На следующей неделе, с 21 по 23 октября, состоится IX Белорусский космический конгресс. В ходе конгресса впервые будет проведена секция по космической биологии, физиологии и медицине. В ней примут участие представители Институте медико-биологических проблем Российской академии наук», — сказал Иван Буча.
Беларусь участвовала в международном изоляционном эксперименте SIRIUS-23 на базе Института медико-биологических проблем РАН. Эксперимент предусматривал имитацию космических полетов. Белоруска Ольга Мастицкая была в годичной изоляции («полете» на Луну) и проводила исследования. НАН Беларуси планирует продолжать сотрудничество с российским институтом в космической сфере.
Ожидается, что конгресс состоится на базе Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси. В числе ключевых тем — программы космических исследований, искусственный интеллект в космических технологиях, системы спутниковой связи и навигации, геосервисы и методы обработки данных дистанционного зондирования Земли, перспективные материалы и аппаратура для космоса, подготовка кадров для отрасли. Цели конгресса — укрепление международного сотрудничества, развитие партнерства, обсуждение приоритетных направлений космической деятельности. -0-