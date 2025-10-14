В Тверской области завершается уборочная кампания

Уборочная кампания 2025 года в Верхневолжье подходит к завершению. В работах аграрии используют новую технику, что соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в аппарате правительства региона.
С начала этого года сельхозтоваропроизводители приобрели 156 единиц техники. Аграрии Верхневолжья полностью обеспечены дизельным топливом и бензином.
В настоящее время урожай собрали на общей площади 96,9 тыс. га — это 90,3% от плана. В уборке на территории Тверской области задействовано более 2600 тракторов, около 250 зерноуборочных и свыше 120 кормоуборочных комбайнов.
Площадь уборки зерновых и зернобобовых в этом году составила 69,2 тыс. га. На сегодняшний день полностью собрана озимая рожь с 1,6 тыс. га. Почти завершена уборка яровой пшеницы — 21,8 тыс. га (94,6% от плана), озимой пшеницы — 21,7 тыс. га (98,8% от плана), овса — 18 тыс. га (97,4% от плана) и ячменя — 1,5 тыс. га (99,4% от плана).
Сейчас продолжается уборка рапса. В настоящее время работы выполнены на 8,5 тыс. га (83,9% посевной площади). На финишной прямой уборка картофеля и овощей — убрано 12,9 тыс. га (87,9% посевов) и 1,6 тыс. га (83,7% посевов) соответственно.
Под урожай 2026 года озимые культуры посеяны на площади 25,6 тыс. га, расширены посевные площади озимого рапса и тритикале (зерновой культуры, созданной человеком путем скрещивания пшеницы с рожью). Также посеяна новая культура — озимый рыжик.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.