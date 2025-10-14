В Тверской области завершается уборочная кампания

Площадь уборки зерновых и зернобобовых в этом году составила 69,2 тыс. га. На сегодняшний день полностью собрана озимая рожь с 1,6 тыс. га. Почти завершена уборка яровой пшеницы — 21,8 тыс. га (94,6% от плана), озимой пшеницы — 21,7 тыс. га (98,8% от плана), овса — 18 тыс. га (97,4% от плана) и ячменя — 1,5 тыс. га (99,4% от плана).