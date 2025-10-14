Почти 150 детей участников СВО пройдут оздоровительный курс в Нальчике

НАЛЬЧИК, 14 окт — РИА Новости. Почти 150 детей участников специальной военной операции пройдут оздоровительный курс в санатории «Звездочка» в Нальчике, сообщил региональный минздрав.
«Фонд “Защитники Отечества” и санаторий “Звездочка” запустили программу по оздоровлению детей военнослужащих. По соглашению о сотрудничестве 16 ребят уже начали курс лечения. Всего планируют принять около 150 детей», — говорится в сообщении.
Для каждого ребенка разработана индивидуальная 21-дневная программа. Она включает медицинское лечение, обучение в начальной школе на базе санатория, культурные и образовательные мероприятия.
«В санатории дети окружены заботой и вниманием. Здесь они восстанавливают здоровье, учатся и развлекаются, а специалисты заботятся об их физическом и эмоциональном благополучии», — добавили в министерстве.