Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 150 детей участников СВО пройдут оздоровительный курс в Нальчике

В Нальчике около 150 детей СВО пройдут оздоровительный курс в санатории.

Источник: © РИА Новости

НАЛЬЧИК, 14 окт — РИА Новости. Почти 150 детей участников специальной военной операции пройдут оздоровительный курс в санатории «Звездочка» в Нальчике, сообщил региональный минздрав.

«Фонд “Защитники Отечества” и санаторий “Звездочка” запустили программу по оздоровлению детей военнослужащих. По соглашению о сотрудничестве 16 ребят уже начали курс лечения. Всего планируют принять около 150 детей», — говорится в сообщении.

Для каждого ребенка разработана индивидуальная 21-дневная программа. Она включает медицинское лечение, обучение в начальной школе на базе санатория, культурные и образовательные мероприятия.

«В санатории дети окружены заботой и вниманием. Здесь они восстанавливают здоровье, учатся и развлекаются, а специалисты заботятся об их физическом и эмоциональном благополучии», — добавили в министерстве.